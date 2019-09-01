شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: فوجئت بتعيين الصربى ميودراج مديرا فنيا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق نادى الإسماعيلى أنه فوجىء بتعيين الصربى ميودراج يستيش فى القيادة الفنية للدراويش عقب مران أمس حيث لم يعلم بتعيينه او مفاوضاته من قبل .

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و قال الصغير فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " أنه كان يتمنى إستمرار محمود جابر فى الجهاز الجديد، خاصة أنه يعلم كل صغيرة و كبيرة فى الفريق ، مشيرا إلى أنه لديه ثقة كبيرة فى صبرى المنياوى مدير الكرة فى مساعدة المدير الفنى الجديد للتعرف على ما يدور فى الفريق بسهولة .

كان نادى الإسماعيلى قد أعلن التعاقد مع الصربى ميودراج يستيش ليقود الفريق فنيا فى الموسم الجديد مقابل الحصول على 24 ألف دولار شهرياً.