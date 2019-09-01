- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: فوجئت بتعيين الصربى ميودراج مديرا فنيا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و قال الصغير فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " أنه كان يتمنى إستمرار محمود جابر فى الجهاز الجديد، خاصة أنه يعلم كل صغيرة و كبيرة فى الفريق ، مشيرا إلى أنه لديه ثقة كبيرة فى صبرى المنياوى مدير الكرة فى مساعدة المدير الفنى الجديد للتعرف على ما يدور فى الفريق بسهولة .
كان نادى الإسماعيلى قد أعلن التعاقد مع الصربى ميودراج يستيش ليقود الفريق فنيا فى الموسم الجديد مقابل الحصول على 24 ألف دولار شهرياً.
كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير: فوجئت بتعيين الصربى ميودراج مديرا فنيا للإسماعيلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.