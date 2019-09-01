شكرا لقرائتكم هذا موعد أول مران لأيمن حفنى بعد عودته إلى بيته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة الجديد فى تدريبات الفريق الفيومى الثلاثاء المقبل بعد عودة لاعبى المقاصة من فترة الراحة لمدة 72 والتى بدأت أمس السبت عقب وداع الفريق الفيومي لبطولة كأس مصر بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام الزمالك في مباراة الدور ربع النهائي. وأعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد مع أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك لمدة ثلاث مواسم على سبيل البيع النهائي. Advertisements ووقع حفنى عقود انضمامه للمقاصة فى مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، بحضور الدكتور طارق عبد البارى نائب رئيس النادى، ومحمد مجد عضو مجلس الإدارة، والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات. وينضم حفني إلى تدريبات الفريق الفيومي ويستعد المقاصة لبداية فترة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق بطوله الدورى، حيث يشارك الفريق الفيومى فى دورة الجونة الودية كمرحلة أخيرة استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق الفيومى ثلاث مباريات ودية أمام إنبى وحرس الحدود والجونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا موعد أول مران لأيمن حفنى بعد عودته إلى بيته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.