شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر جاهز للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد جاهزية طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي، بحسب تصريحات المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ قناة تايم سبورت، أن طاهر شارك أمس مع المقاولون في مباراة القادسية الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في معسكر ذئاب الجبل بكرواتيا، وتألق خلال المباراة ليثبت جاهزيته عقب العودة من الاصابة الطويلة التي أبعدته عن المشاركة خلال الدور الثاني بالموسم الماضي.

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وأكد عادل أن طاهر بات جاهزاً للمشاركة ومن الناحية البدنية، مشيراً إلى أن الرؤية الفنية لمشاركته ترجع إلى شوقي غريب مدرب الفراعنة.

وغادر طاهر معسكر ذئاب الجبل المقام حالياً فى كرواتيا، أمس السبت، للالتحاق بمعسكر المنتخب الأوليمبى المقرر انطلاقه فى القاهرة غدا، استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.