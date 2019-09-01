شكرا لقرائتكم جهاز الأهلى الجديد يصل القاهرة على دفعتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل الجهاز الفني الجديد للأهلي القاهرة مساء اليوم ،الأحد، على دُفعتين تمهيداً لتقديم الجهاز الجديد في مؤتمر صحفي يُعقد غداً ،الأثنين، قبل أن يبدأ الجهاز مهمته مع الفريق رسمياً.

كان النادى الأهلى قد أعلن عن تنصيب السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق ومعه ثلاثة مساعدين هم ديفيد سيسا مدرب عام وتوماس بنجيلى مدرب احمال بالاضافة الى ميشيل باناكونى مدربا لحراس المرمى على أن يتم استمرار سامى قمصان كمدرب مساعد وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

ومن المقرر أن يصل سيسا وتوماس بنجيلى مساء اليوم على أن يصل فايلر وميشيل في الساعات الأولى من صباح الغد.