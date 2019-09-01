شكرا لقرائتكم جهاز الأهلى الجديد يصل القاهرة على دفعتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يصل سيسا وتوماس بنجيلى مساء اليوم على أن يصل فايلر وميشيل في الساعات الأولى من صباح الغد.
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