شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقترب من حسم صفقة محمود معاذ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقطع الدواريش شوطا كبيرا حيث وصلت المفاوضات بين الناديين لمراحل متقدمة حيث عرض الاسماعيلي إعارة وجيه عبد الحكيم لمدة موسم بالإضافة لدفع 4 مليون جنيه ووافق سموحة علي الصفقة التبادلية واشترط زيادة المقابل المادي
ويحاول الناديين الوصول لاتفاق مناسب في رغبة الاسماعيلي في حسم هذا الملف في ظل عدم وجود ظهير ايسر بقائمة الدراويش استعدادا للموسم الجديد بعد رحيل طارق طه لبيراميدز والاستفتاء عن حمد الزوي وفشل مفاوضات استعادة بهاء مجدي من الزمالك والذي انتقل المصري البورسعيدي ورفض حسين السيد مارسيلو لاعب الأهلي الانتقال للقلعة الصفراء
ويسابق مسئولي الاسماعيلي الزمن لإنهاء الصفقة مع نظرائهم في سموحة لرغبة الصربي ميودراج يستيش المدير الفني الجديد للدراويش في التعاقد مع ظهير ايسر سريعا .
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