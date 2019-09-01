شكرا لقرائتكم على فرج يواصل سيطرته على تصنيف رجال الاسكواش لشهر سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أصدر الاتحاد الدولي للإسكواش PSA التصنيف الجديد لرجال الإسكواش لشهر سبتمبر الجاري، حيث واصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على الصدارة للشهر السابع على التوالي بعد تقدمه للمركز الأول على حساب محمد الشوربجي في مارس الماضي.

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وحافظت مصر على المربع الذهبي في التصنيف العالمي للاسكواش أيضاً بعد أن احتل الرباعي المصري علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي.

فيما جاء محمد أبو الغار على المركز السابع في التصنيف ، كما ظهر مروان الشوربجي في المركز الـ 11، وفي المركز الـ 15 استقر فارس الدسوقي .