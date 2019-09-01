شكرا لقرائتكم على فرج يواصل سيطرته على تصنيف رجال الاسكواش لشهر سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحافظت مصر على المربع الذهبي في التصنيف العالمي للاسكواش أيضاً بعد أن احتل الرباعي المصري علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي.
فيما جاء محمد أبو الغار على المركز السابع في التصنيف ، كما ظهر مروان الشوربجي في المركز الـ 11، وفي المركز الـ 15 استقر فارس الدسوقي .
كانت هذه تفاصيل خبر على فرج يواصل سيطرته على تصنيف رجال الاسكواش لشهر سبتمبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.