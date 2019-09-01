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شكرا لقرائتكم رفع الأثقال يحصد 65 ميدالية بدروة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاءت الذهبيات عن طريق كلا من ، أحمد سعد الذى حصد 3 ذهبيات فى وزن 67 كجم فى الخطف و النتر و المجموع و مثله كلا من ، رانيا محمود فى وزن 71 كجم و محمد إيهاب فى وزن 81 كجم وكريم أبو كحلة فى وزن 89 كجم و سارة سمير فى وزن 76 كجم و محمد سليم فى وزن 96 كجم و حليمة عباس فى وزن +87 كجم و رجب عبد الحى فى وزن 102 كجم و محمد عبد الرحمن فى وزن + 109 كجم ، بينما حصلت سمر حبشى على ذهبيتى الخطف و المجموع فى وزن 87 كجم و جابر فرحان على ذهبيتى النتر و المجموع فى وزن 109 كجم .
أما الفضيات فجاءت عن طريق كلا من ، هبة أحمد فضيتى فى الكلين والنتر بوزن 49 كجم و بسمة إبراهيم ثلاثة ميداليات فى الخطف و النتر و المجموع بوزن 59 كجم و إسراء السيد على فضيتى الخطف و المجموع فى وزن 64 كجم و نعمة سعيد على فضية النتر فى نفس الوزن .
فيما حصل مصطفى وحيد على 3 فضيات فى وزن 73 كجم و أحمد السيد على فضيتى النتر و المجموع فى وزن 81 كجم و سلمى فراج على فضيتى الخطف و المجموع فى نفس الوزن و جابر فرحان على فضية الخطف فى وزن 109 كجم و سمر حبشى على فضية النتر فى وزن 87 كجم .
أما الميداليات البرونزية فجاءت عن طريق ، نعمة سعيد فى الخطف و المجموع فى وزن 64 كجم و إسرار السيد على برونزية النتر فى نفس الوزن ، بينما حصلت سلمى فراج على برونزية النتر فى وزن 81 كجم ومحمد عبد العزيز على برونزية النتر فى وزن 109 كجم .
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