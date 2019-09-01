شكرا لقرائتكم حلبية يكشف حل أزمة ملعب المصري البورسعيدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصرح حلبية لقناة تايم سبورت،قائلا : مجلس إدارة النادي المصري يحاول التوصل إلى حل مع نظيره الاسماعيلي بشأن خوض الفريق البورسعيدي مباريات الموسم الجديد على استاد الاسماعيلية".
وأضاف عضو مجلس الفريق البورسعيدي ، أن ملعب السويس سيكون البديل الثاني في حالة عدم الوصل إلى اتفاق مع مجلس الاسماعيلي.
وأشار حلبية إلى أن الفريق البورسعيدي لم يحصل حتى الآن على الدعم الرياضي المقدر قيمته بـ 200 ألف جنية عن مشاركة الفريق البورسعيدي في كأس الكونفدرالية منذ العام الماضي.
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