المصرى يقترب من ضم 4 صفقات قبل غلق بابا الانتقالات الصيفية...

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وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية لـ تايم سبورت، أن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي يستعد للإعلان عن صفقتين على الأقل بعد انهاء الاتفاق مع نادي الزمالك من بينهما عماد فتحي وبهاء مجدي.
أضاف عضو مجلس إدارة المصري أن التدعيمات مستمرة حتى إغلاق فترة القيد في 15 سبتمبر الجاري، وفقاً لما يحتاجه إيهاب جلال مدرب الفريق البورسعيدي.
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