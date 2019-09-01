شكرا لقرائتكم المصرى يقترب من ضم 4 صفقات قبل غلق بابا الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق البورسعيدي اقترب من حسم 4 أو 5 صفقات سيعلن عنها اليوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية لـ تايم سبورت، أن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي يستعد للإعلان عن صفقتين على الأقل بعد انهاء الاتفاق مع نادي الزمالك من بينهما عماد فتحي وبهاء مجدي.

أضاف عضو مجلس إدارة المصري أن التدعيمات مستمرة حتى إغلاق فترة القيد في 15 سبتمبر الجاري، وفقاً لما يحتاجه إيهاب جلال مدرب الفريق البورسعيدي.