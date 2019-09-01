شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخطر مدربه الصربي ميودراج بحاجته لمهاجم وظهير أيسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، مديره الفنى الجديد الصربي ميودراج يستيش أن ناديهم لم يغلق ملف الصفقات الصيفية وان هناك صفقتين سيتم الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحرصت إدارة الإسماعيلي على إخطاره بضرورة تدعيم مركزي الهجوم والظهير الأيسر علي رأس اهتماماتها قبل غلق باب القيد المحلي وأنها اقتربت من ضم مهاجم افريقي وظهير ايسر يلعب بالدوري المصري

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فيما حرص الصربي ميودراج يستيش علي مشاهدة جانب من مباريات الاسماعيلي الموسم الماضي فضلا عن المباريات الودية الأخيرة للدراويش للتعرف عن قرب علي مستوي الفريق بشكل عام .

وأعلن الاسماعيلي أمس السبت تنصيب ميودراج يستيش مديرا فنيا للدراويش واعتذر محمود جابر المدير الفني السابق للدراويش عن الاستمرار في جهاز المدرب الصربي كمدرب عام مفضلا الرحيل عن القلعة الصفراء.