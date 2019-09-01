شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح فايلر ومساعديه التطعيمات اللازمة استعدادا لرحلة غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمنح الجهاز الطبي للأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق ومساعديه ديفيد سيسا مدرب الفريق وتوماس بينيلي مخطط الأحمال البدنية وميشيل مدرب حراس المرمى التطعيمات اللازمة استعدادا لرحلة غينيا الاستوائية والتى ستكون أول رمحلة ومباراة للمدرب الجديد ومساعديه. ومن المقرر أن يغادر الاهلي إلى غينيا يوم 10 أو 11 سبتمبر الجاري لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا في غينيا الاستوائية والتي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري. Advertisements وأعلن الأهلي التعاقد مع رينيه فايلر ومعه 3مساعدين لقيادة الفريق الموسم القادم. وقدم الأهلي فايلر المدير الفني الجديد وجهازه المعاون إلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي موسع يقام في الواحدة ظهر غد الإثنين في مقر النادي بالجزيرة.

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