شكرا لقرائتكم الأهلى يمنح فايلر ومساعديه التطعيمات اللازمة استعدادا لرحلة غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يغادر الاهلي إلى غينيا يوم 10 أو 11 سبتمبر الجاري لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا في غينيا الاستوائية والتي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري.
وأعلن الأهلي التعاقد مع رينيه فايلر ومعه 3مساعدين لقيادة الفريق الموسم القادم.
وقدم الأهلي فايلر المدير الفني الجديد وجهازه المعاون إلي وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي موسع يقام في الواحدة ظهر غد الإثنين في مقر النادي بالجزيرة.
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