الصحف الإنجليزية تعلق على أزمة ماني وصلاح: «غضبه كان محقًا»

سلطت العديد من الصحف الإنجليزية الضوء على ثورة الغضب الكبيرة التي أظهرها الجناح الدولي السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول أثناء تغييره خلال لقاء فريقه، مساء أمس، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بانتصار الريدز بثلاثية نظيفة، محافظًا على صدارة جدول الترتيب بـ12 نقطة.

ورغم الأداء والنتيجة الطيبة، إلا أن كل الأمور الإيجابية تلاشت عند الدقيقة الـ85 حينما غادر السنغالي ساديو ماني المباراة لصالح زميله ديفوك أوريجي.

ماني أثناء استبداله قبل في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي بخمس دقائق انفعل على مقاعد البدلاء ليتدخل ثنائي الفريق جيمس ميلنر وجو جوميز لتهدئة الموقف.

ميرور البريطانية

وألقت صحيفة «ميرور» البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة والغضب الشديد الذي أظهره ماني بعدما تخطى كلوب وكان يصرخ تجاه الطاقم الفني الموجود على دكة ليفربول، وانتهى به الأمر وهو يتم تهدئته بواسطة روبيرتو فيرمينو زميله في الفريق.

وقالت الصحيفة: «تبديل ماني جاء بعد لحظات قليلة من فرصة سانحة لمحمد صلاح وكان ماني منفردا بالمرمى والنتيجة 3-0، قرر اللاعب المصري أن يسدد بقدمه اليمنى بشكل ضعيف ليتصدى نيك بوب للكرة».

جارديان البريطانية

وأكدت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن ساديو ماني بدا محبطا وغاضبا للغاية، وكان يتجادل بشدة لكن لم يظهر السبب لما، ثم عادت الصحيفة لتلقي الضوء على أنه لم يصل أي «تأكيد» من النادي عما إذا كان ماني غاضبا بسبب عدم تمرير صلاح للكرة لزملائه المتمركزون بشكل جيد أمام مرمى الخصم في أكثر من مناسبة من ضمنها فرصة واضحة لماني نفسه قبل خروجه أم لا.

صن البريطانية

في حين أن صحيفة «صن» البريطانية، قالت، إن ماني كان غاضبا على محمد صلاح لأنه «لم يمرر له الكرة حينما كان يمتلك فرصة واضحة للتسجيل».

إندبندنت

أما صحيفة «إندبندنت» فقالت:«مشاهد في التلفاز أشارت إلى أن غضب ماني قد يكون سبب قرار صلاح بأن يسدد الكرة بدلا من أن يمررها له وهو متمركز بشكل جيد».

دايلي إكسبريس

Advertisements

«دايلي إكسبريس» قالت، إن ماني كان غاضبا بشدة بعد استبداله بسبب الفرصة الواضحة أمام محمد صلاح لصناعة هدف له وعوضا عن هذا قرر أن يسدد، خاصة وأنه كان يشير بإبهامه تجاه الملعب.

ميترو

سلطت صحيفة «ميترو» الإنجليزية الضوء على أزمة ساديو ماني لاعب ليفربول على خلفية تبديله في الدقيقة 85 من زمن أحداث الشوط الثاني أمام بيرنلي.

وأضافت الصحيفة، أن ماني يشعر بالغضب تجاه صلاح بسبب عدم تمرير له الكرة في فرصة كانت متاحة لصالح ليفربول حيث رفض "مو" تمرير كرة لماني بعدما اخترق المصري لاعبًا من فريق بيرنلي.

إكسبريس

قالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، إن ماني صرخ غاضبًا بسبب ما فعله صلاح معه خلال مباراة بيرنلي بعدما رفض «مو» تمرير كرة للسنغالي وهو ما أغضب الأخير.

وأضافت الصحيفة أن ثنائي ليفربول جيمس ميلنر وجو جوميز قاموا بتهدئة ماني بسبب غضبه الذي ظهر عبر شاشات التليفزيون.

وأكملت الصحيفة أن ماني لم يكن راضيًا بعدما التغيير الذي قام به يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.

تليغراف

صحيفة «تليغراف» البريطانية قالت إن أزمة ماني مع صلاح بدأت من الموسم الماضي حيث لم ينجح يورجن كلوب في إنهاء هذه المشكلة حتى الآن بحسب ما كشفت عنه الصحيفة.

وأضافت الصحيفة البرطانية، أن ماني انزعج بسبب أنانية صلاح الأمر الذي جعل السنغالي الدولي يقوم بهذا التصرف.

انتهت أحداث مباراة بيرنلي وضيفه ليفربول بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتفوق الريدز بثلاثية نظيفة ليستمر في صدارة البريميرليج، بالعلامة الكاملة 12 نقطة.