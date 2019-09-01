قائد ليفربول يوضح.. ماذا حدث داخل غرفة الملابس عقب "غضب" ماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي إن ما حدث من زميله ساديو ماني خلال مباراة الريدز وبيرنلي تم نسيانه سريعًا، لافتًا إلى أن السنغالي كان يضحك ويمزح.

وحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، وحقق الريدز فوزًا بثلاثية دون رد، وشهدت المباراة غضب السنغالي ساديو ماني عقب خروجه بديلًا في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وظهر ماني غاضبًا عقب خروجه من الملعب وتبين فيما بعد انفعاله بسبب عدم تمرير محمد صلاح له الكرة خلال الهجمة التي سنحت للريدز حيث كان السنغالي في وضعية أفضل للتسجيل.

وقال يورجن كلوب مدرب الريدز تعليقًا على غضب السنغالي: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها."

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وأضاف: "مانى شخص عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يعجبه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس."

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية قال هندرسون: "تم نسيان الأزمة سريعًا، اللاعبين يحفزون بعضهم البعض".

وتابع: "لم أفهم في البداية ماذا حدث، لكن عندما دخل غرفة الملابس كان يضحك ويمزح، الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، ساديو يعرف ذلك".

وواصل: "قدمنا أداءً جيدًا، كما أوضحت نريد أن نحفز بعضنا البعض، نريد تقديم الأفضل في كل وقت".

وأكمل: "ساديو بخير ، إنه لاعب عظيم وشخص رائع".