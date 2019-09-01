محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، علي تشكيل الفريق الذي سيواجه الزمالك ببطولة كأس مصر.
ويصطدم الاتحاد بالزمالك حامل لقب الكأس في تمام الساعة الثامنة، من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي .
ويغيب عن الاتحاد رزاق سيسيه وأحمد رفعت لوجود بند في عقد إعارتهما بعدم المشاركة أمام الزمالك ليقترب خالد الغندور من المشاركة فى التشكيل الأساسي.
ودفع يوسف بالثنائي فى التشكيل الأساسي للأخضر الذى تغلب على العربي الكويتي الأسبوع الماضي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.
ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم.
خط الوسط: نور السيد، خالد الغندور ، أحمد نبيل مانجا، كريم الديب.
خط الهجوم: خالد قمر، بناهيني .
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع للزمالك.. خالد الغندور يعوض غياب "سيسيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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