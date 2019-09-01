"عقدته ملهم صلاح وفعل ما قام به لاسارتي".. 5 محطات في مشواره مدرب الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المدرب السويسري ريني فايلر لتولي الإدارة الفنة للفريق الأحمر خلفاً للأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني المقال .

ومر فايلر المدرب الشاب بمحطات فارقة فى مشواره التدريبي بعدة محطات فارقة أبرزها

1- ملهم صلاح العقدة

توهج محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي مع المدرب السويسري مورات ياكين أثناء تواجد الثنائي في بازل ليطير بعدها الملك المصري إلي نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويمثل ياكين السويسري من أصل تركي "عقدة" لفايلر حيث هزمه 7 مرات خلال 9 لقاءات جمعت المدربين ليكون ملهم صلاح هو أكثر مدرب أذاق مدرب الأهلي الجديد الخسائر.

2- النتيجة الأكبر

حقق فايلر الفوز الأكبر في تاريخه التدريبي فى الـ 19 من أغسطس 2019 بالدوري التمهيدي بكأس سويسرا عندما سحق مع فريقه "لوزيرن" منافسه "جلاند" فريق الدرجة الثالثة 9-1 ليكسر فوزه الذى حققه بنفس الدور من المسابقة مع فريقه "أراوا" بالفوز على " أميشيتيا ريهين" 8-0 في عام 2011.

أما الفوز الأكبر أوروبيا فى تاريخ فايلر على ماينز الألماني بنتيجة 6-1 في مجموعات الدوري الأوروبي موسم 2016-2017.

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3- خسارة قاسية

أقصى خسارة محلية لمدرب الأهلي الجديد كانت فى سويسرا أيضاً ، وخسر فايلر مع "أراوا" من سيون خماسية نظيفة في عام 2014 بالدوري السويسري وكان قبلها كان قد خسر من يونج بويز برباعية نظيفة أيضاً فيما خسر العام الماضى ايضا 5-2 من نادي زيوريخ وهي أكبر خسارة يتلقاها على أرضه في تاريخه.

أما الخسارة الأكبر أوروبا كانت ضد فريق أولمبياكوس اليوناني بتمهيدي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر برباعية نظيفة خارج أرضه و3-1 في سويسرا ليودع البطولة بالخسارة 7-1.

4- على طريقة لاسارتي

كانت القشة التى قصمت ظهر البعير للأوروجوائي مارتن لاسارتي هجومه على إدارة الأهلي ولجنة الكرة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الخسارة من بيراميدز ببطولة كأس مصر وهو السبب ذاته الذي أطاح بفايلر من لوزيرن.

فايلر انتقد إدارة فريق لوزيرن علانية لوسائل الإعلام وعلى رأسها "ريمو ميير" المدير الرياضي انتقد القائمة والقصور في دعم الفريق وملاعب التدريب لتقرر إدارة ناديه الإطاحة به من منصبه بعد 8 أشهر.

5- جوميز

في مايو من 2018 أعلن الشباب السعودي توصله لاتفاق مع فايلر لتدريب "الليث" وسافر المدرب السويسري إلى العاصمة السعودية الرياض واجتمع بمسئولي النادي ليعلن الأخير تدريبه للفريق بعد تحمل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق تحمله لراتب المدرب.

ولكن فايلر سافر إلي سويسرا واعتذر عن اكمال المفاوضات لظروف أسرية بنفس طريقة البرتغالي جوزيه جوميز الذي سبق وأن وقع على عقود تدريب الأهلي في نفس الفترة واعتذر لظرف أسرية.