رسميا.. المقاصة يضم أيمن حفني من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع أيمن حفني، لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2022، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للمقاصة في مقر الشركة مع محمد عبد السلام، بحضور كل من طارق عبدالباري، نائب رئيس النادي، ومحمد مجد، عضو مجلس الإدارة، وعصام سراج، مدير الاستثمارات التجارية، ومجدي عاشور، عضو لجنة التعاقدات.

وتسلم عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد (2019-2020).

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وقال المقاصة في بيان رسمي: "شهدت الصفقة مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يومًا، وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي".

وأضاف: "تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام وبين المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة، في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الناديين".

يذكر أن أيمن حفني انتقل للزمالك عام 2014 قادما من طلائع الجيش، وشارك صاحب الـ33 عاما في 133 مباراة خلال خمسة مواسم، نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 31 آخرين.