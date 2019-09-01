"الأهلي أولًا".. حمدي فتحي يروي كواليس انضمامه إلى القلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

روى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي كواليس انضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لافتًا إلى أن أنه يهرب من المدرسة لمتابعة مباريات الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها اليابان.

وخلال مقابلة صحفية بقناة النادي الرسمية قال فتحي: "تعقدت الأمور في فترة الانتقالات الصيفية ولم أستطع الانضمام إلى الأهلي حينها، وتمت الأمور في يناير الماضي بعد مفاوضات مع إدارة إنبي".

وتابع: "الأهلي تواصل مع في يناير، تحدث إلي كل من محمد فضل وعلاء عبد الصادق ومحمد يوسف، وقعت على بياض ولم أتحدث في أي شئ سوى أن أصبح لاعبًا في الفريق الأحمر".

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وواصل لاعب وسط الأهلي: "حدثت مشكلات مع إدارة إنبي بسبب المفاوضات، وأصدر النادي البترولي بيانًا أكد خلاله أنني غير معروض للبيع، فضلت الصمت في المرة الأولى ولكن لم أستطع المواصلة، تحدث مع مسئولي إنبي وأخبرتهم برغبتي في الرحيل".

وأكمل: "قلت لهم لو كان نادي تاني غير الأهلي لما رحلت، بعدها تمت المفاوضات وتم الاتفاق على رحيلي إلى الأهلي".

واستطرد فتحي حيدثه: "أنا من صغري مشجع للأهلي، واحد من الجمهور، كنت أهرب من المدرسة لمتابعة مباريات الأهلي في اليابان".

وبسؤاله عن الاحتراف الخارجي قال: "الأهلي أولًا وأخيرًا، أتمنى التتويج بكل البطولات بالقميص الأحمر.. بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية".