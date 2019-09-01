أحمد فتحي يكشف: اعترضت على ضم حمدي فتحي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد فتحي، لاعب الأهلي، أنه كان متحفظا على انضمام حمدي فتحي للمارد الأحمر، مشيرا إلى أن لاعب إنبي السابق أصبح من أفضل لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال فتحي في تصريحات لقناة "الأهلي": "في البداية اعترضت على ضم حمدي فتحي للأهلي، رأيت وقتها أننا نملك عدة لاعبين في وسط الملعب".

وأضاف: "لكن حمدي فتحي أثبت العكس لي وأصبح من أفضل اللاعبين حاليا".

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وأكمل: "خضنا أربعة أو خمس مباريات في الفترة الأخيرة وكان حمدي فتحي الأفضل في الفريق".

وأتم أحمد فتحي قائلا: "أحب مزاملة حمدي فتحي في التمرين والتقسيمة لأنه يشارك بقوة في التدريبات، أرى أنه من أفضل الصفقات التي أبرمها النادي في يناير الماضي".

يذكر أن الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي (25 عاما) في يناير 2019 قادما من صفوف إنبي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر مبلغ 30 مليون جنيه.