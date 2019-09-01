تقرير.. ماذا قال ماني عن علاقته بمحمد صلاح قبل أزمة بيرنلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يتمالك السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول نفسه، من التعبير عن غضبه عقب تبديله في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام بيرنلي، في لقطة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول سبب غضب ماني، هل كان بسبب التبديل أم لشيء آخر حدث في المباراة؟

حل ليفربول ضيفًا على نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسجل ماني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 37.

وعقب فوز ليفربول بثلاثية نظيفة قال يورجن كلوب، مدرب الريدز تعليقًا على غضب السنغال: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال ساديو مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها".

وأضاف: "مانى شخص عاطفي، ونحن جميعًا كأفراد لدينا قدراتنا ومشاعرنا الخاصة، هناك شيء ما حدث لم يعجبه، والأمر غير متعلق بالاستبدال، وسوف ننهي هذا الأمر داخل غرف خلع الملابس".

قبل خروج ماني من أرض الملعب سنحت فرصة للفريق في الدقيقة 82 بعدما انطلق محمد صلاح بالكرة تجاه المرمى إلا أنه لم يمرر الكرة لماني الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل لتضيع فرصة هدف.

البعض ربط تلك اللقطة على أنها كانت سببا مباشرا في انفعال ماني، مشيرًا إلى احتمالية توتر العلاقة بينه وبين صلاح كما حدث في الموسم الماضي لنفس السبب.. ولكن كيف تعامل ماني عند سؤاله عن علاقته بصلاح؟

في مايو الماضي، وخلال مقابلة صحفية مع روبي فاولر، عبر صحيفة ميرور البريطانية وجه الأخير بعض الأسئلة إلى ماني بشأن علاقته بزميله محمد صلاح وإلى نص الحوار:

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روبي فاولر: كيف ستتعامل في ذلك الموقف.. النتيجة 0- 0 وفي اللحظة الأخيرة من المباراة هناك فرصة من تريد أن يكون في وضعية أفضل أنت أم محمد صلاح؟

ماني: أنا أريد الفوز، مو يسجل، أنا أسجل، أعتقد في تلك اللحظة الكأس هي الأهم، أعتقد أنها الهدف، أنا صريح، إذا كان صلاح في وضعية أفضل يسجل".

روبي فاولر: يبدو أنك لاعب مستعد للتضحية بالأرقام الفردية من أجل الفريق، هل أنت سعيد لأنك خارج الأضواء ، مو حصل عليها كلها.. هل هذا أنت؟

ماني: أعتقد الموسم الماضي، وحتى الآن كان صلاح رائعًا، وإذا كنت ترغب في الفوز بشيء كفريق واحد ، فستحتاج بالطبع إلى هذا النوع من اللاعبين، مو هداف، ويحرز الكثير من الأهداف الرائعة التي لا تصدق، إذا لم يكن معنا ما وصلنا إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضاف السنغالي: بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالبطولات، يمكنه (صلاح) تسجيل الأهداف، أو بوبي فيرميننو أو أنا، لا يهم، أعتقد أننا فريق واحد نفعل كل شيء بداية من حارس المرمى والمدافعين وخط الوسط والجميع.

فاولر: الجميع يحاول الحديث عن أنكما لستما صديقين وأن هناك تنافسًا كبيرًا بينكما.. هل هذا صحيح؟

ماني: بالطبع لا، هذا النوع من الأشياء يحدث في كرة القدم، لا يهم إذا كنت أسجل أم لا، إذا ما سجل الفريق، يريد البعض القول بأنها منافسة لكنني أعتقد أن هذا ما يجعل كرة القدم مثيرة (المنافسة) لكن هذا لا يهمني حقًا.