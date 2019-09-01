الزمالك وسوبر كلاسيكو.. تعرف بالمواعيد والقنوات الناقلة على أبرز مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف

يشهد يوم الأحد عددًا من المباريات الهامة والقوية في عدد من الدوريات الأجنبية، والتي يشكل بعضها "ديربيات" محلية أو قمم ينتظرها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لمواجهة الزمالك المحلية في كأس مصر أمام الاتحاد السكندري.

بداية القمم العالمية ستكون مبكرة، عندما يلتقي جلاسكو رينجرز مع سيلتك في قمة الدوري الأسكلتندي التي تنطلق في الواحدة ظهرًا، بالجولة الرابعة من المسابقة.

وفي إنجلترا، سيقام ديربي الشمال اللندني عندما يلتقي أرسنال مع توتنهام هوتسبير في الخامسة والنصف مساءًا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نصف ساعة فقط من الصدام الإنجليزي، ستنطلق قمة آخر ولكن في إيطاليا، عندما يلتقي لاتسيو مع روما في ديربي العاصمة الإيطالية بالجولة الثانية من سيريا آ.

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ومع انطلاق الديربي الإيطالي، ستنطلق في نفس الموعد قمة في أقصى الشرق الأوروبي، عندما يلتقي سبارتاك موسكو مع زينت سان بطرسبرج بالجولة الثامنة من الدوري الروسي.

وفي الثامنة مساءً يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر على ملعب ستاد الإسماعيلية.

أما التاسعة مساءًا، فتشهد انطلاق مواجهة فياريال على أرضه ووسط جماهيره مع ريال مدريد، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ومع دقات العاشرة مساءًا، فسيكون سبورتنج براجا، الذي يلعب له المصري أحمد حسن "كوكا"، على موعد مع قمة محلية عندما يلتقي مع بنفيكا بالجولة الرابعة من الدوري.

إلا أن الأنظار في نفس اللحظة ستكون متوجهة نحو الأرجنتين حيث سوبر كلاسيكو ريفر بلايت وبوكا جونيورز في القمة الأشرس عالميًا خلال الفترة الأخيرة، بالجولة الخامسة من الدوري.