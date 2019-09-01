المصري يقترب من ضم ثنائي الزمالك

أنهى النادي المصري البورسعيدي الاتفاق مع الزمالك على ضم ثنائي الفريق عماد فتحي وبهاء مجدي خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي.

وجاء ذلك بعد اتفاق النادي البورسعيدي مع مسئولي الزمالك على ضم الثنائي بشكل نهائي مقابل الحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه كاش ومن المنتظر ان يعلن المصري عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان الزمالك تعاقد مع بهاء مجدي خلال الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي، ولم يقدم المستوى المنتظر، بينما تعاقد الابيض مع عماد فتحي قادما من القاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للأبيض في هذا التوقيت.