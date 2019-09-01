الثلاثاء.. انطلاق بطولة الجمهورية للشركات رقم 52 ببورسعيد

يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسني غندر رئيس الإتحاد العام للشركات فى السابعة مساء الثلاثاء إشارة بدء الدورة رقم 52 لبطولة الجمهورية للشركات والتى تستضيفها محافظة بورسعيد كل عام، وتبدأ فاعليات الإفتتاح من ملعب الهوكى بالمدينة الرياضية بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام للشركات ورؤساء الشركات وقيادات الإتحاد العام للشركات والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ببورسعيد بطابور الأعلام يتقدمها علم جمهورية مصر العربية ثم أعلام الشركات المشاركة وعرضا فنيا لفرق السمسية والفنون والفلكلور الشعبى المستوحى من

البيئة البورسعيدية، وسوف يستقبل الحاضرون شعلة البطولة التى إنطلقت من جبل الجلالة بالعين السخنة.

أكد محمد يونس منسق عام البطولة أن كافة الإستعدادات جاهزة للإفتتاح وبدء منافسات الألعاب ويبلغ عدد المشاركين فى البطولة 20 الف لاعب ولاعبة يمثلون 200 شركة عامة وخاصة وتستمر المنافسات فى الفترة من 3 لـ16 سبتمبر الجارى، وسوف تم توزيع جداول البطولة عن طريق المقررين قبل المبارايات بـ24 ساعة منعا لحدوث أية أخطاء، ونشر بيان

بجداول بدايات الألعاب والنهائيات الخاصة بكل مسابقة بالبطولة، وتوزيع أسماء مقرري المسابقات والمساعدين وأرقام التليفونات الخاصة بهم وايضا أماكن الملاعب التى تقام عليها المبارايات والمنافسات وقد اختارت اللجنة المنظمة مركز شباب الإستاد ليكون مقرا للبطولة وقدمت إدارة المركز كافة التسهيلات لإدارة البطولة.

من جانبه وجه الدكتور حسنى غندر التحية والتقدير لكل القيادات التنفيذية ببورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات من أجل نجاح البطولة وتقوم كافة المديريات المختصة بالمشاركة فى تنفيذ كافة إحتياجات الفرق وتجميل وتطوير أماكن افقامة والمنافسات وخطوط السير وإظهار بورسعيد بالصورة المشرفة التى تكون عليها دائما فى أفضل صورة وحسن إستقبال الضيوف والمشاركين فى البطولة.