اليوم.. مدرب الإسماعيلي الجديد يصل إلى مصر

يصل الصربي ميودراج يستيش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تمهيدًا لبداية رحلته مع الدراويش. وكان محمود جابر المدرب العام السابق للإسماعيلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم الأحد من المران بسبب ارتباط ستاد الإسماعيلية باستضافة مباراة كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندري. للإسماعيلي قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية اليوم الأحد من المران بسبب ارتباط ستاد الإسماعيلية باستضافة مباراة كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندري. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين تحت قيادة المدير الفني الجديد ميودراج يستيش، ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

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