اليوم.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليومية. وذلك بسبب استضافة ملعب الإسماعيلية الخاص بالدراويش لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي في كأس مصر. الخاص بالدراويش لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي في كأس مصر. ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر، وكان تعاقد بالأمس الإسماعيلي مع المدرب الصربي ميوردارج يسيتش ليكون مدير فني للفريق خلفا لمحمود جابر.

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