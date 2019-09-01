موعد مباراة ريال مدريد وفياريال.. والقنوات الناقلة

يختتم ريال مدريد اليوم الأحد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني، حينما يواجه نظيره فياريال، على ملعب لاسيراميكا.

يدخل ريال مدريد المباراة باحثًا عن تحقيق إنتصار لطمأنة جماهيره خاصة مع فشله في الجولة الماضية في الحفاظ على انتصاره أمام بلد الوليد، على الرغم من

تقدمه في النتيجة بالدقيقة 82، ولكنه فشل في الحفاظ على تقدمه لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحاول ريال مدريد إستعادة هيبته في الدوري الإسباني، بتحقيق إنتصار قوي، خاصة مع إهتزاز مستوى الفريق الملكي منذ

نهاية الموسم الماضي.

وعلى الجانب الأخر فإن فريق فياريال يبحث عن فوز أول بعد تعادل وهزيمة في أول جولتين بالليجا.

موعد مباراة فياريال وريال مدريد :

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تنطلق مباراة فياريال وريال مدريد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،

والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة،

والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد :

تذاع المباراة بشكل مباشر على beIN SPORTS HD 3 بتعليق رؤوف خليف.