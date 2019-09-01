الخميس ...افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة على ملاعب قناة السويس

أعلن نصر شعبان مدير بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة والمقام فاعلياتها بمحافظة الإسماعيلية الخميس المقبل انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الفرق المشاركة والمباريات في البطولة العالمية التي تقام في الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري والتي تشهد مشاركة 20 منتخبًا .

وقال محمد شيحة المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة إن حفل الافتتاح من المنتظر أن يقام بالصالة المغطاة بالإسماعيلية

التابعة لهيئة قناة السويس في تمام الثامنة مساءً الخميس 5 سبتمبر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحافظ اللواء حمدي عثمان والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ويعقب حفل الافتتاح انطلاق المباراة الأولى بالبطولة بين منتخب مصر ومنتخب بورتوريكو .

وأضاف أن ملاعب قناة السويس بالإسماعيلية تحتضن منافسات المجموعتين الأولى والثانية مؤكداً بدء توافد منتخبات المجموعة

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الأولى والثانية وعلى رأسهم المنتخب المصري إلى الإسماعيلية وتم تخصيص أماكن لهم بالفنادق المطلة على بحيرة التمساح وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب على صالات نادي القناة المغطاة.

وقال إنه تم تشكيل 20 لجنة من أبناء الإسماعيلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة للتطوع في استقبال المنتخبات والمشاركة في أعمال التنظيم .

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والبرازيل والصين والكاميرون وبورتوريكو .فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك وتضم المجموعة الثالثة منتخبات روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا وتضم المجموعة الرابعة منتخبات تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية .