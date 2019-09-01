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اتحاد الطائرة يستقبل منتخب الشباب رابع العالم في مطار القاهرة

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 استقبل مسئولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة منتخب مصر الوطني للشباب تحت 19 سنة ، في مطار القاهرة بعد عودته إلى أرض الوطن في الثالثة صباح اليوم الأحد ، بعد الحصول على المركز الرابع عالميا بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم والتي أقيمت في تونس خلال الفترة من

18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

وحرص مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس الاتحاد على تنظيم استقبال شعبي بحضور أعضاء اللجنة ومسئولو الاتحاد والعشرات من أولياء أمور اللاعبين حيث استقبلوا اللاعبين الأبطال بالورود

والهتافات الوطنية تقدريا لما حققوه من إنجاز للرياضة المصرية.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًّا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري طبيا للفريق.

 وضم منتخب مصر 12 لاعبا وهم: محمد علوان وعمر درغام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .

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