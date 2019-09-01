موعد مباراة آرسنال وتوتنهام هوتسبير.. والقنوات الناقلة

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء قوي بين آرسنال وتوتنهام هوتسبير، في ديربي شمال لندن، على ستاد الإمارات.

يدخل آرسنال المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه إنتصارين وتلقيه هزيمة وحيدة، ويسعى الجانرز لاستعادة توازنه بعد خسارته الأسبوع الماضي على يد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيمنح الفوز فريق آرسنال الفرصة للوصول

إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر يبحث توتنهام عن العودة لنغمة الانتصارات، فبعد فوزه في الجولة الأولى على أستون فيلا، تعادل مع مانشستر سيتي، ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد.

ويحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 4 نقاط، وسيمنحه الانتصار دفعة

قوية للعودة إلى المربع الذهبي مرة أخرى.

يبحث الفريقان في ديربي شمال لندن عن تفادي الهزيمة الثانية على التوالي، حيث تلقى كلاهما الخسارة في الجولة الماضية من البريميرليج، وهو ما يمنح اللقاء قوة أكبر.

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موعد مباراة آرسنال وتوتنهام هوتسبير :

تنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام هوتسبير :

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على beIN SPORTS HD 2 ، بتعليق حفيظ دراجي