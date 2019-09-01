ختام مهرجان النشاط الصيفى لكرة السلة بالمقاولون

أقيم أمس السبت، مهرجان ختام النشاط الصيفي لكرة السلة بنادي المقاولون العرب. وصرح دكتور عادل رمضان المدير الفني لفريق السلة بالنادي، بأن المهرجان أقيم تحت رعاية عضو مجلس إدارة النادي المهندس كريم رافت منير، الذي قام بافتتاحه و الترحيب بأولياء الأمور، وتسليم شهادات التقدير للاعبين المشاركين في المهرجان. الذي قام بافتتاحه و الترحيب بأولياء الأمور، وتسليم شهادات التقدير للاعبين المشاركين في المهرجان. وأشتمل مهرجان السلة على العديد من الفقرات مثل بعض مهارات كرة السلة للناشئين و الناشئات بالفرق للناشئين و الناشئات بالفرق الرياضية ، كما أقيمت مباراتين بين ناشئي و ناشئات كرة السلة بنادي الرحاب الرياضي و نادي المقاولون العرب. حرص العديد من نجوم كرة السلة القدامى على المشاركة في ذلك المهرجان لدعم كرة السلة بنادي المقاولون العرب و تشجيع لاعبي و لاعبات النادي.

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