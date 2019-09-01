النصر يضم سبعة لاعبين لصفوفه استعدادًا للموسم القادم

أعلن نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق عن التعاقد مع سبعة لاعبين في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض منافسات الموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

وحصل نادي النصر علي توقيع حسام أشرف مواليد 98 مدافع إنبي و محمود مرجان بوجبا لاعب خط وسط نادي

تحرير أسوان و عاصم شيكا لاعب الترسانة ومحمد العطار ميدو إنبي مهاجم مواليد 98 و أحمد أشرف لاعب إنبي من مواليد 98 ومحمد حسن كهربا جناح إنبي من مواليد 98 كما تم التعاقد مع مصطفي ناصر لاعب الترسانة.

ووقع اللاعبين علي عقود انضمامهم للنصر لمدة ثلاثة مواسم قادمة وتم توقيع العقود في وجود الجهاز الإداري مدحت محمد وعماد مختار.

من ناحية أخري عاد الفريق لأداء التدريبات علي ملعبه بمصر الجديدة ويخوض النصر ثلاثة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة بمواجهة القناة الأربعاء المقبل علي ملعب النصر ومواجهة طنطا بملعبه يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر والإعلاميين يوم الاثنين 16 سبتمبر.