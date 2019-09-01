رياضة | الاتحاد لا يفوز على الزمالك منذ 52 سنة بالكأس.. تفوق أبيض (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد لا يفوز على الزمالك منذ 52 سنة بالكأس.. تفوق أبيض (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي بالنادي الزمالك مواجهة نارية ضد فريق الإتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، علي استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

- مشوار الفريقين في كأس مصر

بدأ الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز علي منية سمنود بهدف دون مقابل في دور الـ32، ثم تخطي عقبة الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 في دور الـ16، قبل أن يطيح بالمقاصة خارج البطولة من دور الثمانية بالفوز عليه 1-0.

أما فريق الإتحاد السكندري افتتح مشواره بكأس مصر بالفوز علي بورتو السويس 3 – 1 في دور الـ32، ثم تجاوز سموحة بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ16، وأطاح بالإسماعيلي من دور الثمانية بالفوز عليه 3-1.

- تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

• تقابل الزمالك مع الإتحاد السكندري في 152 مباراة سابقة بمختلف البطولات (118 بالدوري الممتاز – 25 مباراة بكأس مصر – 5 مباريات بكأس السلطان حسين – مباراتين في دوري 6 أكتوبر – مباراتين بالبطولة العربية).

• حقق الزمالك 96 انتصارًا على فريق الإتحاد السكندري (75 بالدوري – 16 بكأس مصر – 2 بكأس السلطان حسين – 2 في دوري 6 أكتوبر – 1 بالبطولة العربية).

• فاز الإتحاد السكندري على الزمالك في 21 مباراة (13 بالدوري الممتاز – 6 بكأس مصر – 1 بكأس السلطان حسين – 1 بالبطولة العربية).

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• سجل لاعبو الزمالك 261 هدفًا في شباك الاتحاد السكندري، بينما استقبلت الشباك البيضاء 102 هدف خلال مواجهات الفريقين السابقة في مختلف البطولات.

• أول مواجهة جمعت الزمالك مع الإتحاد السكندري كانت في 21 أبريل لعام 1922، في نهائي بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 5 – 0، سجل الأهداف (علي رياض "هدفين"، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازي).

• جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ومحمد الديبة نجم الاتحاد السكندري، هما هدافي مواجهات الفريقين بالدوري العام وسجل كل منهما 7 أهداف.

• أكبر انتصار تحقق في تاريخ لقاءات الفريقين كان 12 نوفمبر 1961، في الدوري العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الإتحاد السكندري بنتيجة 7-0 ، سجل الأهداف ( نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).

• تقمص العديد من اللاعبين دور "العميل المزدوج" وارتدوا قميص الفريق الأول بالناديين (الزمالك – الإتحاد) أبرزهم: أحمد الكأس - احمد صالح - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم سعيد - رمزي خالد - يوسف حمدي - أحمد ساري - حسام عبد المنعم.

- انتصار غائب منذ 52 عاما

الاتحاد السكندري لم يحقق أي انتصار على الزمالك في بطولة كأس مصر منذ 52 عامًا، ويرجع تاريخ آخر انتصار لـ"زعيم الثغر" على أبناء "ميت عقبة" بالكأس إلي موسم 1966 / 1967، في المباراة التي جمعت الفريقين في 17 مارس لعام 1967، وفاز الفريق السكندري بهدف دون مقابل سجله (بوبو).