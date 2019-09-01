رياضة | ملف كامل في الأهلي على مائدة رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملف كامل في الأهلي على مائدة رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز مسئولو النادي الأهلي عدة مباريات إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، من أجل التعرف على الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي صباح أمس السبت تعاقده رسميًا مع المدرب السويسري لتولي مهمة الفريق الأحمر خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

ورحل لاسارتي عن تدريب الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف ليودع الفريق الأحمر بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

ويسعى مسئولو الأهلي إلى تجهيز عدة مباريات للفريق الأحمر للمدرب السويسري من أجل استكشاف الفريق استعدادًا لبدء مهتمه.

كما يتسلم رينيه فايلر ملفًا كاملًا عن لاعبي الأهلي يشمل بيانات اللاعبين والقياسات البدنية وما يتعلق بهم.

ومن المقرر أن يصل فايلر القاهرة اليوم الأحد على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي ظهر غدٍ الاثنين بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويقود فايلر المران الأول للفريق الأحمر مساء غدٍ الاثنين استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

Advertisements

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

رينيه فايلر في رحلات جديدة

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فايلر منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.