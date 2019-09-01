رياضة | الأهلي يتفوق على الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق على الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت فترة الإنتقالات الصيفية مساء أمس الأحد في المملكة العربية السعودية، ونجحت الأندية في المملكة في الحصول على بعض الصفقات القوية خلال هذه الفترة والتي بدأت منذ 12 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وقامت الأندية في المملكة بإستقدام عدد من اللاعبين الأجانب على أعلى مستوى، حيث تعاقد نادي الهال مع الكولومبي جوستافو كويلار، بالإضافة إلى اللاعب الكوري جانغ هيون سو، واليوناني أمير كردي وصالح الشهري، ليكون بذلك الهلال واحد من أفضل الأندية التي دعمت صفوفها هذا الصيف.

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ولكن النادي الأبرز في سوق الإنتقالات هذا العام، كان نادي أهلي جدة، والذي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمحليين، وعلى رأسهم، يوسف البلايلي نجم الجزائر ونادي الترجي التونسي، والظهير البرازيلي لوكاس ليمان بالإضافة إلى ثنائي صربي، وهما زوكانوفيتش و ساريتش وعلى مستوى اللاعبين المحليين، فقد نجح الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب محمد المجحد وسلطان مندش ويزيد البكر وخالد البركة ومحمد الخبراني، وكذلك سجل الأهلي اللاعب عبد الفتاح آدم كمواليد.

وكان نادي اتحاد جدة كذلك من الأندية التي قامت بتعاقدات ممتازة، حيث تحصل على خدمات الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والتشيلي حامل الجنسية الفلسطينية لويس خيمينز، بالإضافة إلى بعض الصفقات المحلية مثل حمدان الشمراني، وعبد الإله المالكي، بالإضافة هارون كمار "مواليد".

وكذلك نجح نادي الشباب السعودي في خطف واحدة من أكبر صفقات الميركاتو السعودي، وذلك بعدما تحصل على خدمات اللاعب "ألفريد ندياي" لاعب منتخب السنغال والذي كان محترفًا لفترة طويلة في الفرق الإنجليزية والإسبانية.