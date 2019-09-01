رياضة | حسام حسن والنحاس ومدرب الزمالك يتفوقون على رينيه فايلر في الترتيب (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن والنحاس ومدرب الزمالك يتفوقون على رينيه فايلر في الترتيب (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعاقدها مع السويسري رينيه فايلر لتولي تدريب القلعة الحمراء خلفاً للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.

ومع إعلان القلعة الحمراء عن تعاقدها مع المدير الفني الشاب صاحب الخمسة وأربعين عاماً إنهالت الجماهير الحمراء بتوجيه الانتقادات اللاذعة بسبب ضعف السيرة الذاتية لمدرب أندرلخت البلجيكي السابق.

وبررت الجماهير تلك الحالة بالمستوى الذي كان ينافس فيه المدرب وعدم خبرته بالملاعب الأفريقية والأجواء في القارة السمراء.

بالبحث عن ترتيب المدربين حول العالم الذي يقدمه موقع " clubworldranking " وجدنا أن مدرب الأهلي الجديد يحتل مركزًا متأخرًا حيث يسبقه جميع مدربي الدوري المصري.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على ترتيب مدربي الدوري المصري بعد قدوم فايلر لتولي تدريب القلعة الحمراء:

ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك يحتل المركز 161 ويمتلك 3272 نقطة

عماد النحاس المدير المدير الفني لنادي المقاولون العرب يحتل المركز 216 ويمتلك 2736 نقطة.

طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود يحتل المركز 273 ويمتلك 2280 نقطة.

علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي يحتل المركز 272 ويمتلك 1976.

حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة يحتل المركز 320 ويمتلك 1976 نقطة.

طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري يحتل المركز 321 ويمتلك 1976 نقطة.

أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة يحتل المركز 329 ويمتلك 1944 نقطة.

إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري يحتل المركز 358 ويمتلك 1824 نقطة.

مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي يحتل المركز 436 نقطة ويمتلك 144 نقطة.

محمد عودة المدير الفني لفريق نادي بتروجيت يحتل المركز 470 ويمتلك 1368 نقطة.

علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية " سابقاً " يحتل المركز 589 ويمتلك 1064 نقطة.

رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي يحتل المركز 753 ويمتلك 623 نقطة

لجنة الخطيط بالأهلي ترسم خريطة رينيه فايلر

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصوله إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد أعلن صباح أمس السبت تعاقده رسميًا مع فايلر لتولي المهمة الفنية للفريق الأول خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

ورحل لاسارتي عن تدريب الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف ليودع بسببها كأس مصر من دور الستة عشر.

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ومن المقرر أن يصل فايلر إلى القاهرة اليوم الأحد لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.

وتجتمع لجنة التخطيط مع المدرب السويسري للأهلي من أجل توضيح أهداف الفريق في المرحلة المقبلة والاستماع لرؤية فايلر للمرحلة لمهتمه مع النادي الأحمر.

ومن المقرر أن يقود فايلر تدريب الأهلي لأول مرة غدًا الاثنين، وذلك عقب تقديمه في مؤتمر صحفي يعقد في الواحدة ظهرًا بمقر النادي.

الجدير بالذكر أن فايلر سيساعده 3 مدربين في الجهاز الفني وهم مدرب عام ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال.

شوبير يعلق على التعاقد مع رينيه فايلر وينتقد مجلس الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على تعاقد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال شوبير في برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يذاع عبر إذاعة "أون سبورت":"جماهير النادي الأهلي كانت نتظرة التعاقد مع مدرب كبير.. كان من الممكن أن يكون هناك اختراع مثلما درب برونو ميتسو عندما تولى تدريب السنغال ومانويل جوزيه عندما درب الأهلي وهي نوعية من المدربين لها طموح".

وأضاف شوبير: "المشكلة في مصر أنه قبل أن يتم التعاقد مع المدرب أيًا كان الإدارات تفكر في المدرب الجديد، طالما أن الإدارات تعطي أذنها للسوشيال ميديا فستظل تبحث عن المدرب الجديد دائمًا".

وتابع شوبير: "مجلس إدارة النادي الأهلي يضع أذنيه مع السوشيال ميديا بمنتهى الوضوح، بدون لف أو دوران فعندما رحل كارتيرون كان بسبب السوشيال ميديا، ونفس الأمر بالنسبة للاسارتي، ولمحمد يوسف الذي لم يُكمل مهمته".

وواضل شوبير: "إذا قرر مجلس إدار النادي الأهلي أن يصم أذنيه وأنلا يسمع إلى أحد سيكون الأمر مميز، وتنتظر الجماهير التجربة.. لا خلاف على أن فايلر لا يمتلك السيرة الذاتية الكبيرة، لكنه قد يكون مدرب له طموح، ولا يوجد مشكلة في هذا الأمر".

واستطرد: "هل مع أول هزيمة للأهلي ستظهر الحملات للمطالبة برحيل المدرب السويسري رغم أنه من الطبيعي أن يتعرض الفريق للهزيمة.. قمت بعمل إحصائية مؤخرًا حيث أصبح الأهلي من أكثر الأندية التي تستغنى عن المدربين من بعد فترة الاستقرار التامة في فترة حسن حمدي".

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

رينيه فايلر في رحلات جديدة

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.