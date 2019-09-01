رياضة | قبل الصدام المرتقب.. مشوار الزمالك والاتحاد في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الصدام المرتقب.. مشوار الزمالك والاتحاد في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح استاد الإسماعيلية أبوابه لاستضافة مواجهة قوية سوف تجمع بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد والموافق 1 سبتمبر ويأتي ذلك في إطار دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع منافسه الاتحاد السكندري على استاد الإسماعيلية مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيث يسعى الفارس الأبيض لحسم اللقاء لصالحه وتقديم أوراق اعتماده مع الجهاز الفني الجظيد بقيادة "ميتشو" بينما يحاول الاتحاد السكندري أن يضع الأبيض في مأزق ويخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

مشوار الفريقين في كأس مصر وصولا لدور نصف النهائي:

- الزمالك

الزمالك × منية سمنود: 1-0 (دور 32)

الزمالك × الإنتاج الحربي: 2-0 (دور 16)

الزمالك × مصر المقاصة: 1-0 (دور 8)

- الاتحاد

الاتحاد السكندري × بورتو السويس: 3-1 (دور 32)

سموحة × الاتحاد السكندري: 0-0 (2-4) بركلات الترجيح (دور 16)

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الإسماعيلي × الاتحاد السكندري: 1-3 دور (8)

ويتوقع أن يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم ضد الاتحاد السكندري بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد، أشرف بن شرقي

بينما على الجانب الآخر؛ يتوقع أن يلعب نادي الاتحاد السكندري بالتشكيلة الآتية:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، كريم الديب، خالد الغندور

خط الهجوم: بناهيني، أحمد حجي وخالد قمر