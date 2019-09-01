رياضة | عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الغياب عن فريقه في المباراة المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

ويواجه بيراميدز نظيره بتروجت في الثامنة من مساء غدٍ الإثنين على ستاد بتروسبورت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ولم يتعافى السعيد من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي بشد في عضلة السمانة.

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ويخضع السعيد لبرنامج تأهيلي خلال هذه الفترة تحت شراف الجهاز الطبي ببيراميدز للتعافي من الإصابة.

وكان السعيد قد غاب عن أخر مباراتين لبيراميدز أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، وأمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود مساء يوم الجمعة الماضي بهدفين دون رد أحرزهما جون أنطوي.

والجدير بالذكر أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز رفض منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على حرس الحدود، بسبب ضيق الوقت بين مباراة الحدود ومواجهة بتروجت.