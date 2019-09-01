رياضة | تحذير ميسي من العشاء مع كريستيانو رونادو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير ميسي من العشاء مع كريستيانو رونادو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبباني من تناول العشاء مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

ولم يستطع باتريس إيفرا أن يقاوم "السخرية" من كريستيانو رونالدو بسبب الوجبة الشهيرة التي باتت تعرف الآن بوجبة "الدورة التدريبية".

ووجه إيفرا تحذيَرًا إلى العالم كله من تناول الطعام مع كريستيانو رونالدو لأن الأمر سيتحول إلى "تدريب"، والآن ها هو يحذر ليونيل ميسي طالبا منه رفض تناول وجبة طعام مع رونالدو حسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وطلب رونالدو وميسي أن يخرجا لتناول الطعام معًا علق إيفرا على حسابه في تويتر: "شكرا لك.. لقد اعتزلت الكرة، لذلك لست بحاجة إلى جلسة تدريبية أخرى" وأرفقا برموز تعبيرية ضاحكة.

وجاءت هذه اللفتة بعد أن صرح رونالدو في سابق أنه لم يسبق أن العشاء مع ميسي أثناء لعبهما في إسبانيا، وأضاف "لكنني آمل أن يحدث ذلك في المستقبل، سيكون أمرا لطيفا".

برشلونة وريال مدريد وصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم عن أن إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو أخبرت نجوم الفريق الكبار بالقرار النهائي بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو إن برشلونة أخبر المدرب واللاعبين وقادة الفريق أن التعاقد مع نيمار مستحيل.

قبل ساعات قليلة من غلق سوق الإنتقالات، ووصول الإثارة إلى ذورتها فيما يتعلق بصفقة الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قرر نادي باريس سان جيرمان الحديث عن وضع الصفقة، وعن موقف النادي الرسمي من بيع اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قبل غلق الميركاتو.

من جانبه، قال المدير الرياضي للفريق، ليوناردو، إن ناديه يتفاوض فقط مع "برشلونة" في صفقة نيمار، ولا وجود لأي إهتمام من قريب أو من بعيد من أي نادي آخر بصفقة الدولي البرازيلي صاحب ال27 عامًا.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، يرى بأن ناديه لديه الحق في أن يضع شروطه أمام برشلونة، الراغب في الحصول على خدمات البرازيلي في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة أن يحصل باريس على ما يريده من جراء بيع نيمار.

وأطلق ليوناردو تصريحات إعلامية لشبكة كانال بلس حول صفقة نيمار دا سيلفا قائلًا: "عرف ديمبيلي أنه يجب عليه الرحيل في السابع والعشرين من شهر اغسطس، لكن لم يكن لدينا أي اتفاق مع برشلونة، لذلك لم نتفاوض معهم (مع اللاعبين)، برشلونة هو الخيار الوحيد لنيمار".

وأكمل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تصريحاته حول وضعية صفقة نيمار في الوقت الحالي، وقال: "نعم لدينا إستعداد لقبول عرض برشلونة، بشرط أن يكون لاعبين بالإضافة إلى مقابل مادي جيد لنادي باريس، مقابل حصول برشلونة على نيمار".

وكانت القناة الفرنسية، قد كشفت عن بعض تفاصيل مفاوضات برشلونة مع نيمار، قالت أن برشلونة سيقدم عرض أخير مساء اليوم السبت، وسيكون هناك فرصة لمدة 24 ساعة فقط أما باريس لمناقشة العرض، والموافقة عليه أو رفضه، ولكن القناة الفرنسية ترفض بأن إحتمالية حدوث الصفقة تتلاشى بشكل كبير للغاية.

وذكرت قناة "كانال بلس" في ختام تقريرها عن وضع صفقة نيمار، بأن هناك جلسة أخيرة للتفاوض بين الناديين، وسيقدم كلًا منهما عرض للآخر، وفي حالة توصلهم لإتفاق، سينتقل نيمار إلى برشلونة قبل يوم الإثنين المقبل.