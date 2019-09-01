رياضة | بول بوجبا يعاقب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يعاقب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم تجديد عقده حتى يصبح قريبًا من اللعب إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن بوجبا لن يجدد عقده مع مانشستر يونايتد لموسم إضافي والذي ينتهي في صيف 2021 كرد قوي على عدم السماح له بالرحيل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض مانشستر يونايتد عرضاً بقيمة 160 مليون يورو من ريال مدريد لضم بول بوجبا الذي يعلم عدم التجديد سيجعل الرحيل في الموسم المقبل أسهل كثيراً.

مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 5 مواجهات قوية خلال شهر سبتمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2019-2020، أبرزها لقاء "ديربي مدريد" ضد جاره اللدود أتليتكو مدريد والمقرر له 28 سبتمبر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بالموسم الحالي برصيد 4 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3 – 1، سجل الأهداف (توني كروس – لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما)، بينما تعادل في مباراة الجولة الثانية ضد فريق بلد الوليد بهدف لمثله سجله (كريم بنزيما).

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد بالموسم الحالي حتي الآن، برصيد هدفين.

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي "زين الدين زيدان" لتقديم موسم استثنائي بالدوري الاسباني، وتحقيق نتائج جيدة، والمنافسة على لقب البطولة المحلية بعد التدعيمات القوية التي أجراها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتعويض إخفاق الموسم الماضي واحتلال الفريق المركز الثالث في الليجا برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة.

مواعيد مباريات ريال مدريد في سبتمبر

Advertisements

- ريال مدريد VS فياريال

يبدأ ريال مدريد مبارياته في شهر "سبتمبر" بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق فياريال صاحب المركز الـ13 برصيد (نقطة وحيدة)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر على ملعب "لا سيراميكا" معقل الأخير.

- ريال مدريد VS ليفانتي

يلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي صاحب المركز العاشر برصيد (3 نقاط)، في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين.

- ريال مدريد VS إشبيلية

سيكون فريق ريال مدريد على موعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية "متصدر" ترتيب الدوري الاسباني حاليًا برصيد 6 نقاط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

- ريال مدريد VS أوساسونا

يعود نادي ريال مدريد لملعبه "سانتياجو بيرنابيو" مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا صاحب المركز الثامن برصيد (4 نقاط)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر .

- ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد

يختتم ريال مدريد مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة نارية ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في "ديربي مدريد"، وذلك في تمام التاسعة مساءًا يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل النادي الملكي.