رياضة | يتقدمهم صالح جمعة.. المهددون برصاصات رينيه فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتقدمهم صالح جمعة.. المهددون برصاصات رينيه فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه عدد من لاعبي الأهلي شبح الصدام مع رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق فكما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية عند تدريبه لفريق أندرلخت أن المدرب ينتقد اللاعبين الذين يخرجون عن النص والالتزام بالتعليمات في وسائل الإعلام.

ويمكن أن يتعرض لاعبون في الأهلي مثل صالح جمعة وجونيور أجايي وشريف إكرامي لانتقادات رينيه فايلر في وسائل الإعلام خاصة صالح المعروف عنه كثرة الخروج عن التعليمات.

ويميل رينيه فايلر إلى طريقة 4-2-3-1 وهو ما يعني أنه قد يعتمد على مهاجم وحيد بين وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1 المفضلة للقلعة الحمراء.

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بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

رينيه فايلر في رحلات جديدة

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.