الامارات | بالفيديو.. فيرمينو يسخر من أزمة صلاح وماني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فيرمينو يسخر من أزمة صلاح وماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل الهداف البرازيلي ولاعب ليفربول الإنجليزي فيرمينو، أزمة صديقيه محمد صلاح وساديو ماني، بطريقة مختلفة وذلك بعدما أظهره الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام، وهو يضحك عقب المباراة.



كما تناولت الصحف المواقع العالمية تقريرا عن هذه الواقعة، أشارت خلاله إلى رد فعل روبيرتو فيرمينو في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي ليفربول أثناء توجههم إلى غرفة الملابس ويظهر فيه فيرمينو، وهو يمشي بين محمد صلاح وساديو ماني، ثم ينظر لهما ويضحك وهو ينظر نحوهما بشكل جانبي، ويداري وجهه.

وتم التعليق على الفيديو بعبارة «انظر إلى وجه فيرمينو» قبل حذفه.