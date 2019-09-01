الامارات | محمد صلاح متهم.. الجمهور المصري يدافع عن اللاعب بالأدلة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح متهم.. الجمهور المصري يدافع عن اللاعب بالأدلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع الجمهور المصري عن نجمه الأول محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، والذي كان حديث العالم أمس عقب غضب صديقه السنغالي ساديو مانيه، منه بسبب عدم تمرير الكرة له في إحدى الهجمات التي سنحت للفريق في مباراته أمس أمام نظيره بيرنلي وانتهت بثلاثية نظيفة جعلت الأحمر يواصل تربعه على صدارة الدوري الممتاز الإنجليزي بـ 12 نقطة بعد تحقيقه العلامة الكاملة عقب أربع جولات من انطلاق الموسم الجديد.

وعقب تأكيد المدرب الألماني كلوب، عقب المباراة أن غضب ماني، كان بسبب محمد صلاح، تذكر الجمهور المصري كل ما فعله اللاعب السنغالي من هجمات مشابهة الموسمين الماضين وعدم إعطاء الكرة والرغبة في التسجيل رغما من تواجد محمد صلاح، بجانبه وانتشرت الصور على مواقع التواصل الإجتماعي متعجبين من ردة فعل اللاعب السنغالي الذي أكد وجود أزمة حالياً في صفوف بطل أوروبا ليفربول تحدثوا عنها كثيراً الموسمين الماضيين وتأكد وجودها هذا الموسم بسبب وجود ثلاثة مهاجمين هدافين في الفريق.