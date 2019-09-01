شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لـ«دانيلو» و«لوزانو» يدخل التاريخ في خسارة درامية لنابولي أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس فوزًا دراميًا على نابولي بنتيجة 4-3، في قمة مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي «سيريا آي»، والتي جمعت بين بطل ووصيف الموسم الماضي.

وسارت المباراة بشكل درامي غريب عندما تقدم يوفنتوس في النتيجة بثلاثية نظيفة مع حلول الدقيقة 62 من زمن المباراة، لكن النتيجة أصبحت التعادل 3-3 قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق، قبل أن يسجل السنغالي كاليدو كوليبالي هدفًا عكسيًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، ليمنح أصحاب الأرض انتصارًا مثيرًا.

وتقدم يوفنتوس مع نهاية الشوط الأول بهدفين دون مقابل، على الرغم من تساوي نسبة الحيازة على الكرة بين الفريقين (50%)، وتفوق نابولي في عدد محاولات التسديد (8 مقابل 6)، وعدد صناعة الفرص (7 مقابل 5)، لكن أصحاب الأرض كانوا أكثر دقة في توجيه تسديداتهم على مرمى المنافس من خلال التسديد في 4 مناسبات على مرمى نابولي مقابل تسديدة وحيدة للضيوف.

وسجل البديل دانيلو بعد دخوله الملعب بـ29 ثانية بدلًا من المصاب ماتيا دي تشيلو، وافتتح الظهير البرازيلي أول أهدافه بقميص ناديه الجديد وأول أهداف المباراة في الدقيقة 16.

وضاعف المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان بعد 3 دقائق فقط من الهدف الأول.

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وسجل دانيلو أسرع هدف للاعب يلعب مباراته الأولى مع فريق في الدوري الإيطالي منذ المهاجم دوفان زاباتا في سبتمبر 2017 (17 ثانية).

وحسّنت تبديلات المدرب أنشيلوتي من أداء فريق نابولي مع بداية الشوط الثاني بشكل كبير، فأقحم المدرب الإيطالي المحنك كل من هيرفينج لوزانو (سجل الهدف الثاني) وماريو روي (صنع الهدف الأول)، ليتحسن مردود الضيوف وترتفع نسبة حيازتهم على الكرة إلى 63%، مع وصول محاولات تسديدهم إلى 7 (مقابل 3)، وتسديدهم على المرمى إلى 6 (مقابل 3).

وصنع لاعبو نابولي 7 فرص تهديفية في الشوط الثاني، مقابل 5 ليوفنتوس، وكان الأخير هو الذي بدأ التسجيل في الشوط الثاني عن طريق كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثالث أهداف الفريق في المباراة، وهدفه الأول هذا الموسم، لكن نابولي رد سريعًا بـ3 أهداف في أقل من 20 دقيقة عبر مانولاس، لوزانو وجيوفاني دي لورينزو، ليتعادل الفريق بنتيجة 3-3 في الدقيقة 81.

وأصبح هيرفينج لوزانو هو أول لاعب من المكسيك يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، وهو أول لاعب من نابولي يسجل هدف في أول مباراة له بقميص نابولي في الدوري منذ لورينزو تونيلي في يناير 2017.

وجاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع لتمثل لقطة الفرحة لأصحاب الأرض بعد ان حول المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الكرة في شباك فريقه، ليمنح يوفنتوس انتصارًا هامًا وغاليًا في بداية الموسم.

وكرر فريق نابولي نتيجة الجولة الأولى، وان كان وقتها الطرف الفائز (هزم فيورنتينا بنتيجة 4-3)، ليصبح أول فريق يسجل 7 أهداف ويستقبل 7 أهداف بعد أول جولتين من موسم في السيريا آي، بعد نابولي أيضًا في موسم 1931/1932.