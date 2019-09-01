رينارد يعلن قائمة السعودية لمباراة لمواجهة اليمن 

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

رينارد

قام هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أول قائمة يختارها للأخضر، منذ توليه المهمة في شهر يوليو الماضي.



ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره اليمني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على ستاد البحرين الدولي يوم 10 سبتمبر / أيلول الجاري.

واختار رينارد قائمة تضم 26 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

Advertisements

خط الدفاع: عمر هوساوي، علي آل بليهي، زياد الصحفي، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبد العزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي.

خط الهجوم: هارون كمارا، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

وسيدخل المنتخب معسكرًا في الخامس من سبتمبر / أيلول الحالي بالدمام، ويتخلله مباراة ودية مع منتخب مالي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات سنغافورة، اليمن، أوزبكستان وفلسطين.