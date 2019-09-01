 فينيسيوس ينافس جوفيتش وفاسكيز في العودة إلى تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال

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الأحد 1 سبتمبر 2019

يأمل فينيسيوس جونيور من استعادة مكانه في تشكيل فريق ريال مدريد ابتداءً من مباراة فياريال مساء اليوم ضمن الجولة الثاثلة من الدوري الاسباني.



اندهش اللاعب الشاب عندما أسقطه زين الدين زيدان من الفريق أمام ريال بلد الوليد في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن بدأ مع سيلتا فيجو في الجولة الأولى.

مع تعليق لوكا مودريتش ، ظن البرازيلي أنه سيبدأ ، لكن إسكو وجيمس رودريغيز كانا اللذان يلعبان بدلاً من ذلك ، تاركين فينيسيوس على مقاعد البدلاء.

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يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا قد فقد الشرارة التي جعلته ينمو في العديد من الألعاب تحت قيادة سانتياغو سولاري، لم يعد يبدأ بانتظام ولا يمكنه تكوين أي شكل نتيجة لذلك.

إصابات جديدة لإيسكو وجيمس واستمرار غياب إدن هازارد فتحت الباب أمام فينيسيوس مرة أخرى.

من المتوقع أن يكون في المقدمة الثلاثة مع كريم بنزيمة وغاريث بيل في ملعب سيراميكا.

لكن لا توجد ضمانات مع زيدان، حيث يتنافس فينيسيوس مع لوكا جوفيتش ولوكاس فاسكويز للحصول على مكان في الفريق ولجميع اللاعبين جدال في مصلحتهم.