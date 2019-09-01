Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
قبل مباراة ريال مدريد ضد فياريال على ملعب لا سيراميكا ، اختار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إبقاء ناتشو فرنانديز خارج قائمة الفريق المؤلفة من 19 لاعبًا.
بالنظر إلى حجم الإصابات التي لحقت بمدريد في الوقت الحالي ، حتى لو كان معظمهم في حالة هجوم ، فقد أصبح القرار مفاجأة حيث أن تنوع ناتشو يعني أنه يمكن أن يلعب في أي مكان على طول أربعة لاعبين.
كان ناتشو قد أدرج في قوائم تشكيلة الفريق للألعاب ضد سيلتا فيجو وريال بلد الوليد ، على الرغم من أنه لم يلعب دقيقة واحدة حيث فاز لوس بلانكوس 3-1 على بالايدوس قبل تعادله 1-1 مع سانتياغو بيرنابيو.
قرر الظهير الوسطي البقاء في النادي هذا الصيف ، على الرغم من وصول إيدير ميليتاو ، وبدرجة أقل ، فيرلاند ميندي.
يتنافس البرازيلي مباشرة مع ناتشو للحصول على دور في مركز الظهير الثالث ، في حين أن توقيع ميندي يعني أنه من غير المرجح أن يتم نشر ناتشو في الظهير الأيسر في غياب مارسيلو.
سيكون قرار زيدان بمثابة ضربة لناتشو ، الذي جاء من أكاديمية لا فابريكا بمدريد وله الأولوية في اللعب مع لوس بلانكوس ، حتى عندما قدمت بعض الأندية الكبيرة عروضًا له في الماضي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان ييزيح ناتشو من قائمة ريال مدريد في مباراة فياريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.