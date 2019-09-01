شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم درع الدوري القديم فى احتفالية بعد تجهيزه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وبحسب مصدر فى اتحاد الكرة، فإن الجبلاية لن تصمم درعا جديدا ولم يتسلم الدرع الجديد الذي تردد عن ان المجلس السابق شرع في تصميمه ، لافتا الي ان الاهلي سيتسلم نفس الدرع الموجود حاليا في القلعة الحمراء .
ويقيم اتحاد الكرة احتفالية لتسليم الاهلي درع الدوري عقب مباراة الذهاب بدور ال٣٢ بدوري ابطال افريقيا امام كانو سبورت الغيني.
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