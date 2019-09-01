شكرا لقرائتكم 3 شهور شرط جزائى لفسخ الإسماعيلى تعاقده مع الصربى ميودراج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول بنادي الاسماعيلي أنه المدرب الصربى الجديد ميودراج يستيش وافق على بند يتيح له الحصول علي راتب 3 شهور كشرط جزائي حال قيام إدارة الدراويش بفسخ التعاقد .

وكانت إدارة الإسماعيلي قد واجهت موقف صعبا مع البلجيكي سيدومير المدير الفني السابق للدراويش حينما قررت إقالته حيث أصر علي الحصول علي الشرط الجزائي الموجود في عقده والذي كان ينص علي منحه راتبه لنهاية عقده ليرحل المدرب ويحرك دعوي قضائية ضد إدارة الدراويش.

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وكشف ذات المصدر أن إدارة الإسماعيلي حاولت تخفيض قيمة الشرط الجزائي لميودراج الا أنه أصر فأتفق الطرفان علي وضع قيمة ثلاثة شهور من راتبه حلا للموقف .

وكان الاسماعيلي قد أعلن أمس السبت تنصيب ميودراج يستيش مديرا فنيا للدراويش واعتذر محمود جابر المدير الفني السابق للدراويش عن الاستمرار في جهاز المدرب الصربي كمدرب عام مفضلا الرحيل عن القلعة الصفراء.