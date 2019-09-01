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شكرا لقرائتكم دينا مشرف تكشف سر دموعها أمام والدها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت اللاعبة انها مرت بفترة صعبة قبل البطولة من ضغوط بسبب أن منافسات دورة الالعاب الإفريقية مؤهلة لطوكيو 2020 فكانت تشعر أن فرصة التأهل المنتخب مسئولية خاصة وأن الوصول والتأهل لأولمبياد ليس لى وحدى فقط بل المنتخب كله .
دينا مشرف مع والدها
وأضافت دينا أن الحمل كان ثقيلا والضغوط كانت أكبر لذلك بعد أن انتهت المباراة سقطت دموعى وكأنها تسقط والضغوط التى راودتني والمسئولية التى كنت احملها ايضا
دينا مشرف، أظهرت مستوى متميز في دورة الألعاب الإفريقية بصورة بعدما توجت بالذهب، وساهمت في رفع ميداليات الفراعنة بالبطولة، دونت إسمها بحروف من ذهب في قائمة شرف الفراعنة الذين شاركو في دورة الألعاب.
صاحبة الـ 25 عاماً مثّلت مصر في دورتي لندن 2012 وريودي جانيرو 2016، وتنتمي البطلة المصرية لعائلة اعتادت على كتابة التاريخ في تنس الطاولة، فعمتها البطلة نهال مشرف، ساهمت في تشريف مصر بالعديد من البطولات، بالإضافة إلى أنها شقيقة أحمد مشرف بطل مصر في تنس الطاولة.
ونجحت بطلة مصر في التتويج بذهبيتها الثالثة في دورة الألعاب الأفريقية بتنس الطاولة بعدما فازت بنهائي فردي السيدات، وواجهت دينا مشرف في النهائي اللاعبة الكاميرونية سارة نانو وحققت دينا الفوز، كما حققت دينا مشرف، ذهبيتين من قبل في الفرق والزوجي المختلط.
وتوجت مشرف، أيضا بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة والتي أقيمت مؤخرا بنيجيريا، بعد الفوز على مواطنتها يسرا حلمي بنتيجة 4-0 حاصدة اللقب للمرة الرابعة، وتعتبر مشرف، أول لاعبة تتوج بهذا اللقب لأربعة مرات، لتحقق الصعود إلى كأس العالم المقبلة بالصين 2019.
وشاركت مشرف، في دورة الألعاب الإوليمبية بلندن 2012، ولكنها فشلت في استكمال مشوارها بعدما وصلت للدور الثاني، وخرجت من الدور الأول بأوليمبياد ريودي جانيرو البرازيل 2016
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