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شكرا لقرائتكم لاسارتى يغادر القاهرة بعد اقالته من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورغم أن سباستيان المدرب المساعد السابق للأهلي وإليخاندرو مدرب الأحمال البدنية في جهاز لاسارتي غادرا القاهرة عقب الإقالة بأيام قليلة إلا أن لاسارتي إستمر في القاهرة لعدة ايام لارتباطه بعدة أمور خاصة في مصر .
وحصل لاسارتي على الشرط الجزائي في عقده مع الاهلي وقيمته شهرين من راتبه أي 240 ألف دولار قبل أن يرحل منذ ساعات عن القاهرة.
يذكر أن الاهلي أعلن أمس ،السبت، التعاقد مع المدرب السويسري فايلر مديراُ فنياً للفريق خلفاً للاسارتي الذى تمت إقالته من تدريب الاهلي عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر بدور الـ16 للكأس.
ومن المقرر أن يصل فايلر القاهرة خلال الساعات المقبلة ليبدأ مهمته مع الفريق بشكل رسمي.
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