فايلر يقود أول مران للأهلى غدا.. ويطلب وديتين قبل لقاء كانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل يقود السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي أول مران له لنادى الأهلي مساء غدٍ الاثنين حيث ينتظر ان يصل المدرب الجديد إلى القاهرة مساء اليوم الأحد. وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي على طلب تقريراً شامل عن لاعبي الفريق وعن عدة أمور متعلقة بالقياسات البدنية والإصابات ومعدل اللياقة وغيرها من التفاصيل لتى يتطلع المدرب الجديد من خلالها لاستكشاف الفريق واللاعبين قبل بدء مهمته فعلياً مع الفريق. Advertisements ويدرس فايلر خوض مباراتين وديتين للتعرف بشكل عملي علي الفريق وتجهيزه قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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